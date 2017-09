Gevaarlijke Antwerpse portier riskeert 12 jaar cel

Bewerkt door: Redactie

13/09/17 - 13u57 Bron: Eigen berichtgeving

© Foto Lefelon.

Het openbaar ministerie heeft vandaag 12 jaar cel geëist tegen Ilias Zohrie, oud-portier van de Antwerpse discotheek The Villa. De man staat terecht voor het voeren van een schrikbewind (afpersingen, schietincidenten, bedreigingen,...) in de populaire dancing.

De 28-jarige Ilias Zohrie haalde midden vorig jaar de nationale media door een opsporingsbericht van de politie, met het bijschrift "Dringend gezocht. Uiterst gevaarlijk". Zohrie had toen net een andere portier van dancing The Villa - de 'place to be' voor BV's - met een mes aangevallen. Enkele maanden later werd hij in Spanje gearresteerd en aan ons land uitgeleverd. Tot 2014 was Ilias Zohrie "floormanager" van dansclub The Villa, waar hij aan de deur werd gezet na verschillende gewelddadige incidenten. Zo liep een klant een kaakfractuur op. Later liet Zohrie zich ook opmerken door zijn relatie met Suzy Bru, ex-partner van topchef Wout Bru. Suzy beëindigde de relatie na klachten van intrafamiliaal geweld.

Tsjetsjeense maffia

Zohrie wordt door de politie gelinkt aan de Tsjetsjeense maffia. Hij zou Antwerpse clubeigenaars zoals die van The Villa en Roxy zwaar onder druk hebben gezet om bevriende portiers in te huren. Zohrie zelf gedroeg zich als hoofdportier, hoewel hij officieel geen vergunning van Binnenlandse Zaken had. Daarom kreeg hij in The Villa de titel van 'floormanager'.



De twintiger wordt beschouwd als "vuurwapengevaarlijk". Een greep uit zijn geweldigdadige recente verleden: het zwaarste incident gebeurde in 2014 bij de opening van rivaliserende club Roxy. Ook daar wilde Zohrie een flinke cent beschermgeld opstrijken. Hij ging een praatje maken met de portiers, maar toen bleek dat die een 'samenwerking' niet zagen zitten, vuurde Zohrie enkele schoten in de lucht af en beloofde terug te komen. In juli 2016 dook hij na het uitzitten van een celstraf opnieuw op aan The Villa. Het kwam tot een vechtpartij met de huidige portier. Na wat schermutselingen trok Zohrie een mes en dat plantte hij meerdere malen in het lichaam van de buitenwipper. De man kwam er weer bovenop.