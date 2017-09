Door: redactie

video In de uitzending van het VTM-programma 'Helden van Hier: In de lucht' van vanavond is te zien hoe een meisje met de helikopter wordt afgevoerd nadat ze een zware beenbreuk had opgelopen in een skatepark. Om de verplaatsing op een zo comfortabele manier te laten verlopen, krijgt ze een verdovend product toegediend. Daar begint ze echter lichtjes van te hallucineren...