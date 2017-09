BIVV verandert van naam en wordt Vias Institute

Door: redactie

video Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV), dat in 1986 werd opgericht, verandert van naam en heet voortaan Vias Institute. Dat is woensdag bekendgemaakt op een persconferentie.

De zesde staatshervorming dwong de organisatie om vorig jaar haar structuur aan te passen. De nieuwe naam beantwoordt aan de uitbreiding van de bevoegdheden van het BIVV naar veiligheid in het algemeen. Mobiliteit en multimodaliteit maken ook deel uit van het activiteitenpakket.



"Vias is een gemakkelijk te onthouden naam, is gemakkelijk uitspreekbaar in verschillende talen en een knipoog naar het Latijn. Het hedendaagse logo dat met de naam gepaard gaat, maakt dat we klaar zijn voor de toekomst", aldus gedelegeerd bestuurder Karin Genoe.



In 2016 telde de organisatie 122 medewerkers.