Emotionele Laurette Onkelinx kondigt politiek afscheid aan

Door: redactie

13/09/17 - 11u09

© belga.

PS-kamerfractieleidster en voorzitster van de Brusselse PS-federatie, Laurette Onkelinx, stopt ten laatste na de parlementsverkiezingen van 2019 met poltiek. Dat kondigde ze fel geëmotioneerd aan op een persconferentie in de Kamer. Als militant wil de Brusselse PS nog leiden in de campagne voor de lokale en parlementsverkiezingen in 2018 en 2019.

"Ik wil het schip niet verlaten als het in moeilijkheden is", zei een ontroerde Onkelinx. "Sinds een jaar ben ik aan het nadenken over mijn toekomst. Maar de feiten van afgelopen zomer hebben het proces versneld", klonk het op een druk bijgewoonde persconferentie.



Laurette Onkelinx blikte terug op haar professionele leven: 10 jaar advocaat, 7 jaar parlementslid, 22 jaar minister, vicepremier en minister-president (twee mandaten, gedurende 6 jaar). In haar carrière heeft ze drie koningen en vijf premiers gekend. "Vandaag heb ik zin in iets anders. Ik wil zelf het laatste hoofdstuk van mijn professionele leven schrijven. Daarom heb ik beslist om ten laatste na de parlementsverkiezingen een punt te zetten achter mijn politieke carrière. Maar ik blijf een overtuigd militant", benadrukte ze.