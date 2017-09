Treinverkeer onderbroken tussen Lier en Herentals

Door: redactie

Door een persoonsongeval aan een overweg in Nijlen is deze voormiddag het treinverkeer tussen Lier en Herentals onderbroken. Dat meldt spoorwegmaatschappij NMBS.

Bij het ongeval was een trein betrokken die op weg was van Antwerpen-Centraal naar Turnhout. Er zaten circa 50 mensen aan boord.



Het treinverkeer is in beide richtingen onderbroken, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. Dat heeft gevolgen voor de treinen die vanuit Antwerpen en Brussel sporen naar Herentals en verder, en omgekeerd. De NMBS zal vervangbussen inleggen.