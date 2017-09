Grease met Frank Focketyn en Tom Audenaert? Dat ziet er zo uit!

Door: redactie

13/09/17 - 09u45 Bron: vtmnieuws.be

video

Tom Audenaert en Frank Focketyn halen woensdag hun vetkuiven en vlotste moves boven in een hommage aan Grease. Dat allemaal voor een dagdroom in aflevering 2 van Kafka. Aflevering twee speelt zich af voor én achter de schermen van het ziekenfonds en in een autokeuringsstation. Daar zijn de werknemers niet echt gediend met de aanwezigheid van een veel te gemotiveerde stagiair (nieuwkomer Lukas Bulteel). Die droomt even weg als hij een mooie oldtimer ziet binnenrijden, en plots is hij samen met Tom Audenaert en Frank Focketyn dé ster van een garage-musical rond Greased Lightning. De tweede aflevering van Kafka, vanavond om 20.35 bij VTM.