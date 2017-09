Staking Volvo Cars Gent gaat door: arbeiders verwerpen akkoord

TW

13/09/17 - 09u10

© belga.

De arbeiders van Volvo Cars Gent hebben het akkoord tussen de directie en de vakbonden van gisteren verworpen. Daardoor gaat bij de autobouwer de derde stakingsdag in. Dat meldt de openbare omroep VRT.

De arbeiders van Volvo Cars Gent legden maandag het werk neer uit protest tegen hun werkomstandigheden en het verlies van banen. Ze klagen onder meer het vertrek van 250 uitzendkrachten en de bandsnelheid na de nieuwe werkverdeling aan. Die veranderingen zijn het gevolg van het vertrek van de XC60 en de komst van XC40 in Gent. Er is ook nood aan bijkomende opleiding, luidt het.De bonden deden gisteren een voorstel met een aantal aanpassingen, na overleg met de directie. Maar de arbeiders vonden dat onvoldoende.



Daardoor blijft het merendeel van de werknemers staken. Sommige mensen zijn wel aan het werk, waardoor de productie niet volledig lam ligt. Maar in plaats van de gebruikelijke 400 wagens liepen er vannacht amper 20 van de band.Om 10 uur zitten alle partijen opnieuw rond de tafel om aan een oplossing te werken.