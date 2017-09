Peeters vindt 300 miljoen euro voor begroting

KVDS

Een opsteker voor de federale regering en voor de begroting: volgens nieuwe cijfers van de RVA zullen de uitgaven voor werkloosheid volgend jaar 312 miljoen lager uitvallen dan eerder ingeschat. Dat schrijven De Standaard en Het Belang van Limburg.

De federale topministers buigen zich vandaag in de kern over de losse eindjes van het Zomerakkoord. Daarin werden de grote lijnen van de begroting voor 2018 uitgetekend, maar een hele reeks maatregelen - op het vlak van fraudebestrijding, sociale zaken of werk - zijn nog niet ingevuld.