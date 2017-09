"Gebeurt maar keer of tien per week": eigenaar slachthuis Izegem nuanceert dierenmishandeling

SVEN SPOORMAKERS EN HANS VERBEKE

Louis Verbist (73) is geschokt door de beelden die Animal Rights in zijn slachthuis in Izegem draaide en nog meer door de gevolgen ervan. Minister Ben Weyts (N-VA) van Dierenwelzijn sloot het slachthuis onmiddellijk, grote warenhuisketens haken af. "Als we die verliezen, kunnen we de boel sluiten."

Wij kregen gisteren een rondleiding in de slachterij van Louis Verbist in Izegem - weliswaar zónder dieren, want alleen op maandag, woensdag en vrijdag draait de slachtlijn. Volgens Verbist verloopt alles al dertig jaar volgens het boekje, en mét aandacht voor het welzijn van de runderen. "Alleen dieren die elkaar kennen, zitten samen in één van de vier wachtrijen, om te vermijden dat ze onrustig worden. Want dat levert slecht vlees op, dat onbruikbaar is voor consumptie - het vlees wordt dan donker en hard, en kunnen we dus niet verkopen. Het is dus ook in óns belang dat we aandacht hebben voor het dierenwelzijn."



