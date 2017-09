Janssen Pharmaceutica investeert 8 miljoen in duurzaam kantoorgebouw in Beerse

Bewerkt door: ib

Janssen Pharmaceutica gaat 8,6 miljoen euro investeren in een nieuw duurzaam kantoorgebouw op haar site in Beerse. Het gebouw heeft een oppervlakte van 2.000 vierkante meter en wordt gekoppeld aan een bestaand magazijn dat een opknapbeurt krijgt, zo meldt de farmareus. De werken gaan deze maand al van start.

Twee maanden geleden maakte Janssen Pharmaceutica ook al zijn duurzame geothermieproject bekend. Het bedrijf gaat aardwarmte ontginnen voor het koelen en verwarmen van de eigen gebouwen. Het krijgt daarvoor 7,5 miljoen euro steun vanuit Vlaanderen en de EU op een totale investering van 40 miljoen euro. Er kan naar verwachting 30 procent op de CO2-uitstoot worden bespaard.



Splinternieuw kantoorgebouw

Nu kondigt de farmagigant met een splinternieuw kantoorgebouw een nieuwe investering op zijn site in het Kempische Beerse aan. Ook daarbij trekt het bedrijf de duurzame kaart. "Zo voorzien we meer dan 350 zonnepanelen, winnen we warmte terug via ventilatielucht en is de verwarmingsinstallatie klaar om in de toekomst op ons geothermie-project aan te sluiten", zegt project manager Wilfried Andries.