Nathan (18) vermoordde burgemeester uit wraak voor zelfdoding vader: "Hij wilde alleen minuut stilte voor papa"

KURT WERTELAERS

13/09/17 - 05u00

© rv.

De jongeman die maandagavond zijn burgemeester doodstak op het kerkhof van Moeskroen, heeft gehandeld uit wraak. De 18-jarige Nathan hield Alfred Gadenne (71) rechtstreeks verantwoordelijk voor de zelfdoding van zijn vader, in februari 2015. Met een cuttermesje in z'n broekzak wachtte Nathan Duponcheel de burgemeester op aan het graf van zijn vader. Want hij wist dat cdH-politicus Gadenne elke avond eigenhandig het kerkhof afsloot. Nadat hij de 71-jarige man de keel had overgesneden, belde de jongeman zelf naar de politie. "Hem helpen hoeft niet meer, hij is dood", zei hij.