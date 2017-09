Rechter hakt knoop door: 54 bomen in Charlottalei mogen gekapt worden

EB

12/09/17 - 20u44 Bron: Belga

De kastanjelaars in de Antwerpse Charlottalei. © photo news.

Antwerpen De 54 kastanjebomen die in de Charlottalei in Antwerpen staan, mogen gekapt worden voor de geplande heraanleg van de straat. Twee buurtbewoners hadden de kap via een kort geding willen tegenhouden, maar de rechter verklaarde hun eis vandaag ongegrond.