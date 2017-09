Door: redactie

12/09/17 - 19u45 Bron: vtmnieuws.be

video

De moord op de burgemeester van Moeskroen Alfred Gadenne heeft heel wat verontwaardiging veroorzaakt in de politieke wereld. Gadenne (cdH) was al sinds 2006 burgemeester van Moeskroen, vooral in zijn partij is de verslagenheid groot.