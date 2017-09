Tot drie jaar cel voor bende mensensmokkelaars die codetaal hanteerde om politie te verschalken

EB

12/09/17 - 19u25 Bron: Belga

Een archiefbeeld, genomen op de parking langs de E40 in Groot-Bijgaarden. In deze vrachtwagen bleken toen vijftien illegalen tussen de lading vis te zitten. © Foto Mozkito.

De correctionele rechtbank van Leuven heeft zes leden van een bende Syrische mensensmokkelaars veroordeeld tot effectieve celstraffen. Zij zetten illegale vluchtelingen op vrachtwagens naar het Verenigd Koninkrijk. De transmigranten werden geronseld in de buurt van het station van Brussel-Noord en getransporteerd vanop diverse parkings langs autowegen in ons land.

Zes Syriërs en een Libiër transporteerden tussen 10 oktober 2016 en 2 februari van dit jaar transmigranten naar het Verenigd Koninkrijk. Zij werden verborgen tussen ladingen van geparkeerde vrachtwagens op parkings langs autowegen.



Winst naar buitenland gesluisd

De uitvalsbasissen waren de parkings van de E40 in Heverlee (Leuven), Everberg (Kortenberg), Groot-Bijgaarden (Dilbeek) en Drongen (Gent), de E314 in Rotselaar, de E19 in Minderhout (Hoogstraten) en de E411 in Bierges (Waver). Het niet nader bepaalde aantal slachtoffers was vooral van Syrische en Soedanese herkomst. Soms waren er ook kinderen bij betrokken. Het aantal transporten en het geldgewin voor de smokkelaars werden tijdens het proces niet opgehelderd. De winst werd naar het buitenland getransfereerd.



Strikte hiërarchie en codetaal

De transporten vonden meermaals per week plaats en telkens 's nachts. De smokkelaars gebruikten codetaal: "voetbalveld" stond voor parkings, "spelers" voor vluchtelingen en "scheidsrechters" voor politie. De bende was goed georganiseerd en had een hiërarchische structuur. Er was een strikte taakverdeling: van het ronselen van de migranten en de organisatie van het transport over het verbergen op de vrachtwagens tot het beheer van het geld en de aansturing van de leden.



Verzwarende omstandigheden

De beklaagden verklaarden op de zitting dat ze zelf vluchtelingen waren op weg naar het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk gestrand waren. Zo waren ze in België terechtgekomen. De rechtbank hechtte geen geloof aan dat verhaal en achtte de feiten bewezen op basis van onderzoek van de gsm's, afluistermaatregelen en observaties. Er werd ook rekening gehouden met vier verzwarende omstandigheden: de betrokkenheid van minderjarigen, misbruik van mensen in een kwetsbare toestand, het feit dat ze van hun activiteiten een gewoonte hadden gemaakt en het handelen vanuit een vereniging.



Een van de beklaagden werd vrijgesproken. De zes anderen, van wie vijf Syriërs, werden veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen. Karim S. (25) werd aangeduid als spilfiguur van de bende en kreeg drie jaar cel. Mohamed F. (31) werd veroordeeld tot dertig maanden. Hisham M. (31), Nadir E.M. (18), Alhallak A. (30) en El S.A. (26), de enige Libiër in het gezelschap, kregen elk twee jaar cel. Voor de geldboetes van 24.000, 20.000 en viermaal 16.000 euro werd uitstel verleend. De veroordeelden werden allen voor vijf jaar uit de rechten ontzet. De rechtbank beval de onmiddellijke aanhouding van Alhallak A. en El S.A., die afwezig waren op de zitting. De vier anderen zitten vast in de gevangenis in Leuven, Mechelen en Hasselt.



Een officier van de federale gerechtelijke politie van Leuven had zich burgerlijke partij gesteld nadat hij bij het oprollen van de bende was aangevallen door Hisham M. Zijn eis werd afgewezen.