Ouders 15-jarig meisje lanceren oproep: Wie redde het leven van onze dochter?

Tim Van Damme

12/09/17 - 19u20 Bron: eigen berichtgeving

© Tim Van Damme.

Op Facebook is vanmiddag een opmerkelijke oproep verschenen van een gezin uit Erembodegem bij Aalst. Richard Van Snick (48) en zijn vrouw Gina (45) zijn op zoek naar de vrouw die het leven van hun jongste dochter heeft gered.

Afgelopen zaterdag kwam het 15-jarige meisje in Aalst zwaar en bovendien lelijk ten val met haar fiets. Ze liep een schedelbreuk op en brak daarnaast een jukbeen en een oogkas. "Er was een vrouw uit Erembodegem die de valpartij zag gebeuren. Ze stopte meteen en zag hoe ernstig het was. Daarop belde ze onmiddellijk de hulpdiensten. Ook wij werden verwittigd", zegt Richard.



Toen Richard, Gina en hun oudste dochter Laura (18) aan de plaats van het ongeval op de Grote Baan waren aangekomen, verdween de redster uit beeld. "We weten dat ze niet al te groot is, kort bruin haar heeft en een bril draagt. Maar dat is zowat alles. Het is dankzij haar dat ons dochter nog leeft. We willen ze dan ook enorm graag bedanken," zegt Gina.



Kent of bent u de vrouw die afgelopen zaterdag rond 17.15 uur op de Grote Baan ter hoogte van Farao's een meisje heeft geholpen? Contacteer onze redactie via 3535@hln.be.