Laatste geëvacueerde inwoners mogen weer naar huis na leidingbreuk

Sint-Joost De laatste inwoners die geëvacueerd werden en nog niet naar huis mochten nadat het zinkgat ontstond op de Leuvensesteenweg in Sint-Joost-ten-Node, mogen vanavond weer naar huis. Dat meldt het kabinet van de burgemeester van Sint-Joost, Emir Kir.

In totaal werden meer dan 200 mensen geëvacueerd nadat donderdag een zinkgat ontstond door een waterlek. De meesten van hen mochten in de afgelopen dagen weer naar huis, buiten 22 mensen die wonen in de nummers 197 en 199 op de Leuvensesteenweg en een woning op het nummer 2 van de Wauwermansstraat. Maandag liet het kabinet-Kir weten dat zij pas ten vroegste dinsdag naar huis mochten. "Alle inwoners mogen vanavond vanaf 18 uur weer naar huis", klinkt het.



Ondertussen beschikken de getroffen inwoners op de Leuvensesteenweg en de omliggende straten opnieuw over water en elektriciteit, maar de gastoevoer is nog niet hersteld. Dat zal nog duren tot het weekend. Daarom mogen de mensen die dat willen gebruik maken van de douches van het OCMW-rusthuis, klinkt het.



Morgen en vrijdag worden informatievergaderingen georganiseerd, waar de bewoners geïnformeerd zullen worden over de voortgang van de werkzaamheden, en ook juridisch advies zullen krijgen.