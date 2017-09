Gent sluit deel stadhuis af door afbrokkelende schoorsteen

EB

12/09/17 - 17u36 Bron: Belga

Archiefbeeld van het Gentse stadhuis. © Foto WN.

In Gent is een deel van het stadhuis vandaag afgesloten omdat een schoorsteen boven de Collegezaal instabiliteit vertoont. Dat meldt het Gentse stadsbestuur. Ook een deel van de straat wordt afgezet wegens gevaar voor vallende brokstukken.

Het gaat om de zone vanaf de trouwkapel, langs de kant van de Hoogpoort, tot het Oostenrijks salon. "De kans bestaat dat er onder invloed van trillingen, bijvoorbeeld van het verkeer, of klimatologische omstandigheden zoals wind, regen, koude en warmte, aan de schoorsteen brokstukken vrijkomen", zegt het stadsbestuur.



Mogelijk kan het probleem tot gedeeltelijke instortingen leiden. "Dat kan zowel gevaar opleveren voor de aangrenzende percelen, de openbare weg als voor de interne gebruikers van onderliggende ruimtes en gangen in het stadhuis. Daarom werd de zone tussen de trouwkapel en het Oostenrijks salon in het stadhuis volledig afgesloten."



Er vinden tijdelijk geen vergaderingen meer plaats in de Collegezaal en enkele kantoren worden ontruimd. In de Hoogpoort wordt een veiligheidszone ingesteld.