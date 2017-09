Overdekte terrassen op Antwerpse Grote Markt worden uniformer

kv

Het Antwerpse stadsbestuur wil de komende jaren de vaste overdekte terrassen op enkele pleinen in de binnenstad uniformer zien worden en meer rechtszekerheid bieden. Om de uitbaters aan de Grote Markt te overtuigen werd een toelage uitgewerkt om tot de helft van de investeringen voor het leveren en plaatsen van nieuwe of aangepaste constructies terug te betalen, met een maximumbedrag van 30.000 euro per aanvraag. Voor de Handschoenmarkt en Groenplaats wordt een soortgelijke visie uitgewerkt.