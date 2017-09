Autobestuurster komt om na botsing tegen kapel in Chimay

EB

12/09/17 - 16u49 Bron: Belga

Een autobestuurster is deze namiddag om het leven gekomen na een ongeval in Chimay, in de provincie Henegouwen. De vrouw verloor op de N595 tussen Robechies en Salles de controle over haar voertuig en belandde tegen hoge snelheid tegen een lager gelegen kapel. Het slachtoffer overleed ter plaatse.