Eigenaar treft paard zwaargewond aan en vermoedt kwaad opzet

12/09/17 - 17u00 Bron: VTM Nieuws

© Facebook - Annick Kerremans.

In Londerzeel heeft een vrouw haar paard gisterochtend zwaargewond aangetroffen. Er zat niets anders op dan het dier te laten inslapen, zo vertelde ze aan VTM Nieuws. De vrouw vermoedt dat het paard gewond raakte terwijl dieven ermee vandoor probeerden te gaan.

Gisterochtend deed Annick Kerremans de gruwelijke ontdekking. "De omheining van mijn paardenwei was kapotgemaakt, waarna mijn paarden aangrenzende weiden zijn ingerend. Ook in die weiden was de omheining stuk. Ik denk dat ze mijn paard hebben willen stelen", vertelde de vrouw vandaag aan VTM Nieuws. Kerremans had enkele weken geleden al een verdacht individu opgemerkt op het terrein dat naar haar paarden riep.



De veearts kwam ter plaatse, maar omdat het paard zoveel pijn leed, zat er niets anders op dan het ter plaatse te laten inslapen.



De politie heeft vandaag een onderzoek geopend. Voorlopig wordt een ongeval nog niet uitgesloten, aldus politiezone K-L-M. Er wordt onderzocht of het om een paardenbeul gaat, al zijn er tot nu toe weinig tot geen dergelijke incidenten geweest in de regio van Londerzeel, luidt het.