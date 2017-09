Vermist: Druun Vander Elst (28) uit Wichelen

MV

12/09/17 - 16u45

Druun woont in de Galgenberg in Wichelen. © RV/Google Streetview.

De 28-jarige Druun Vander Elst verliet gisteren om 19.20 uur zijn woning in de Galgenberg in Wichelen. Sindsdien werd hij niet meer opgemerkt.

Druun Vander Elst is mager gebouwd en 1m76 lang. Hij heeft kort donkerblond haar en groenachtige ogen. Hij heeft ook tatoeages op zijn linkerarm.



Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een kaki vest met kap die afgewerkt is met pluche. Hij droeg ook een strakke kaki broek en lichtblauwe sneakers van jeansstof. Mogelijk droeg hij ook nog een kaki trui.



Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300. U kan ook reageren via e-mail: opsporingen@police.belgium.eu.