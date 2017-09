Politie rolt omvangrijk drugslabo op in Ranst

EB

In Ranst is gisteravond in een pand aan de Emblemseweg een labo ontdekt waar op behoorlijk grote schaal amfetamines werden aangemaakt. Dat zegt het Antwerpse parket. In het kader van het onderzoek naar de verantwoordelijken, zijn diezelfde avond vijf verdachten opgepakt: vier Nederlanders en een Belg.