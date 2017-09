Administratieve afhandeling van overlijden kan weldra digitaal gebeuren

EB

In het crematorium van Wilrijk is vandaag Osiris voorgesteld, een project waarmee de uitvaartsector, lokale besturen en de federale Dienst Administratieve Vereenvoudiging de administratieve afhandeling van een overlijden willen digitaliseren. Via een digitaal platform kunnen uitvaartondernemers, crematoria en gemeentepersoneel de benodigde formulieren uitwisselen zonder nog fysieke verplaatsingen te moeten ondernemen of dubbel werk te verrichten.

Het initiatief komt van de intergemeentelijke uitvaartkoepel Pontes, vooral actief in de provincie Antwerpen, en V-ICT-OR, de vereniging van ICT-medewerkers bij lokale besturen. "Een aangifte van een overlijden is vandaag nog een erg complexe administratieve aangelegenheid en het kan meer dan een dag duren voor een uitvaartondernemer van de gemeente verneemt wat de laatste wilsbeschikking was", zegt Carine Leys, voorzitter van Pontes. "Bij dit nieuwe platform zijn zowat alle actoren betrokken. Sommige daarvan waren zelf al volop bezig met digitalisering. Met dit initiatief zorgen we dat er uniformiteit kan ontstaan. Het foutenpercentage bij het uitwisselen van gegevens wordt ook kleiner en alles zal sneller gaan."



Forse vereenvoudiging

Osiris wordt gefinancierd door de uitvaartsector zelf, maar kreeg wel medewerking van de overheid. "Jaarlijks zijn er in België ongeveer 100.000 overlijdens, en uitvaartondernemers spelen een cruciale rol bij het verlichten van de taken van de nabestaanden", zegt staatssecretaris Theo Francken (N-VA), bevoegd voor Administratieve Vereenvoudiging. "Zij moeten echter veel paperassen verwerken en daarvoor fysieke verplaatsingen maken. Ik ben blij dat we een coördinerende rol hebben gespeeld in de vereenvoudiging daarvan."



Lier en Bonheiden starten nu al met een pilootproject. De uitrol voor het hele land is gepland voor begin 2019.



Op termijn moet het ook mogelijk worden via het platform gegevens uit te wisselen met onder meer dokters (e-Health), de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Algemene Directie Statistiek.