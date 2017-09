Man verliest ogen bij vechtpartij, verdachte voorwaardelijk vrijgelaten

MV

Het slachtoffer verloor beide ogen. © RV.

Idriss A., de man uit Djibouti die vorig jaar een van zijn landgenoten beide ogen uitrukte tijdens een vechtpartij in de Brusselse deelgemeente Elsene, is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat bevestigt hij aan Belga. Hij staat nu onder elektronisch toezicht en zegt spijt te hebben van zijn daden, maar benadrukt dat het om wettelijke zelfverdediging ging.

De 33-jarige verdachte roept zijn landgenoten daarnaast op tot kalmte. Recent waren er verschillende gevallen van agressie binnen de gemeenschap in verband met de hele zaak.



De feiten speelden zich af in de vroege ochtend van 6 november 2016 op het Marsveldplein in Elsene. Idriss A. en Liban Moustapha Hassan kregen het aan de stuk over de politieke situatie in hun thuisland Djibouti. In het gewoel zou Idriss A. de beide ogen van zijn het slachtoffer uitgerukt hebben. De dader ging na de feiten op de loop, maar kon later opgepakt worden.



Het hele verhaal kreeg ook een politiek tintje. Het slachtoffer had het over een "politiek misdrijf uitgevoerd door een Djiboutaanse oppositiepartij". Er gingen stemmen op dat de 'Mouvement pour le Renouveau démocratique et le Développement' (MRD) achter de aanval zat, maar dat heeft die organisatie steevast ontkend.