Kwarteeuw na moord op vriendin zit vrouw (54) terug in de cel voor moordpoging op partner

Oostende Een 54-jarige vrouw uit Oostende zit in de cel op verdenking van moordpoging op haar partner. Opvallend genoeg werd Caroline C. in 1994 door het West-Vlaamse hof van assisen al tot 15 jaar dwangarbeid veroordeeld voor de moord op een vriendin. In beide dossiers ging de verdachte haar slachtoffers met een mes te lijf.

Op 16 juni 1992 trok Caroline C. naar de woning van Marie Gobiet (41) in Moeskroen. Daar goot ze eerst een bijtend product in het gezicht van haar ex-collega. Toen Gobiet op de vlucht sloeg, bracht C. haar met messteken in de rug en in de borst om het leven.



De zaak kwam in juni 1994 in Brugge voor het hof van assisen, omdat de beschuldigde koos om in het Nederlands berecht te worden. Op het proces legde ze uit dat de liefde voor haar vriendin was omgeslagen in haat. Het slachtoffer had immers aangekondigd dat ze met een vriendje naar Marseille wilde verhuizen.



"Zwaar intrafamiliaal geweld"

De politie van Oostende werd donderdagavond rond 16.30 uur opgeroepen voor een steekpartij in een woning in de Edmond Laponstraat. Het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge bevestigt dat het gaat om een ernstig geval van intrafamiliaal geweld, maar geeft geen details prijs. Het is ook niet duidelijk of het slachtoffer in levensgevaar verkeert. In ieder geval zit Caroline C. sindsdien in de gevangenis op verdenking van moordpoging.