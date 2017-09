170 tijdelijke jobs bedreigd bij Case New Holland door verhuis productie naar Polen

EB

Zedelgem Begin 2019 dreigen er 170 van de 300 tijdelijke banen bij landbouwmachineproducent Case New Holland in Zedelgem verloren te gaan. Die intentie is vandaag op een bijzondere ondernemingsraad bekendgemaakt, zo melden de vakbonden na afloop. De directie bracht inmiddels het personeel op de hoogte.

Een type maaidorser zou naar een vestiging in Polen verhuizen. Er is in Zedelgem te weinig capaciteit om het order volledig af te werken, terwijl er in de Poolse vestiging wel nog ruimte genoeg is. Vandaar dat de productie naar daar zou gebracht worden, aldus de intentieverklaring.



Het is nog niet duidelijk wat de precieze impact zal zijn, maar naar schatting zouden 170 tijdelijke banen verloren gaan. Aan het aantal vaste medewerkers zou er niet geraakt worden. "Er zijn wel een pak mensen die al jaren werken met tijdelijke contracten. Je kan je dus de vraag stellen of mensen die daar al zeven jaar werken nog 'tijdelijk' kunnen genoemd worden. We zijn vooral bezorgd voor die mensen omdat ze niet kunnen rekenen op dezelfde rechten zoals vaste werknemers, denk maar aan een ontslagvergoeding", aldus Henk Deprez van ABVV Metaal.



Het aantal bedreigde werknemers kan nog oplopen, maar kan ook nog worden teruggeschroefd. Veel hangt af van hoe het orderboek de komende maanden ingevuld raakt.Het personeel is reeds ingelicht door de directie. Voorlopig is alles rustig bij CNH. De productie loopt normaal en er worden momenteel geen acties of stakingen gepland. De bonden hopen de rust te kunnen bewaren in het bedrijf.