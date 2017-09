Laure Genonceaux van Brinz'L in Ukkel is Chaudfontaine Lady Chef of the Year

MV

12/09/17 - 14u51 Bron: Belga

© Facebook Chaudfontaine Lady Chef of the Year.

Laure Genonceaux van restaurant Brinz'L in Ukkel is dinsdag verkozen tot Chaudfontaine Lady Chef of the Year. Zij volgt Julie Baekelandt van C-Jules uit Zottegem op. Dat maakt de organisatie dinsdag bekend.