Door: Toon Verheijen

12/09/17 - 12u35 Bron: Eigen berichtgeving

© Toon Verheijen.

malle

Een zeventiger uit Malle is vanochtend zwaargewond geraakt toen een schuurtje op een domein aan de Eikendreef het begaf. De man geraakte deels bedolven onder het puin. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.