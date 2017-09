Verdachte geweld tegen politie ontkent en vraagt vrijlating: "Mijn cliënt heeft enkel geroepen naar agenten"

Door: redactie

De 20-jarige man die door het parket als de aanstoker wordt gezien van het geweld tegen de politie op de Turnhoutsebaan in Borgerhout, is vandaag voor de raadkamer verschenen. "Mijn cliënt ontkent dat hij geweld heeft gebruikt of daartoe heeft aangezet", zegt zijn advocaat Sahil Malik. Hij vroeg de raadkamer om zijn cliënt vrij te laten.

Twee leden van het fietsteam wilden op 1 september een vrouw arresteren. Ze had gevaarlijk rijgedrag vertoond en was aan hoge snelheid in de richting van de agenten gereden. Op het laatste nippertje was ze de Jaak De Braeckeleerstraat ingedraaid, een zijstraat van de Turnhoutsebaan, om daar tegen een metalen beugel te botsen.



De arrestatie verliep niet van een leien dakje omdat de agenten door verschillende omstanders belaagd werden. Eén van de inspecteurs kreeg een harde trap in het kruis en werd geslagen en bekogeld met projectielen. Hij was minstens drie dagen arbeidsongeschikt. Zijn collega liep wat blauwe plekken op en kon aan het werk blijven.



"Enkel geroepen"

Op basis van het beschikbare beeldmateriaal probeerde de politie de amokmakers te identificeren. Donderdag werd een 20-jarige verdachte gearresteerd, die reeds gekend was bij het gerecht. De man wordt door het parket als aanstoker van het geweld gezien en zou één van de agenten gestampt hebben en met een projectiel hebben gegooid.



"Mijn cliënt ontkent dat. Hij zag de politie een wapen op een auto richten, waarna een vrouw er hardhandig werd uit gesleurd. Hij heeft enkel naar die agenten geroepen dat ze wat kalmer moesten zijn. Hij heeft niemand opgehitst om de politie aan te vallen of te bekogelen en hij ontkent ook dat hij één van de inspecteurs in zijn kruis heeft geschopt", zegt meester Sahil Malik.



"Rechten van verdediging geschonden"

Volgens de advocaat werden bovendien zijn rechten van verdediging geschonden. "Mijn cliënt werd aangehouden op basis van camerabeelden, maar ik krijg die niet te zien en kan dus ook geen tegenspraak voeren."



De raadkamer beslist in de loop van de namiddag over de verdere aanhouding van de verdachte.