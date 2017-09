Lange file op E17 door ongeval met vrachtwagens

Door: Wouter Spillebeen

Op de E17 ter hoogte van Deinze in de richting van Gent zorgt een aanrijding tussen vrachtwagens voor een lange file. Een vrachtwagenbestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, maar hij verkeert niet in levensgevaar.



De takeling van minstens twee vrachtwagens neemt twee rijstroken in beslag, waardoor het al van Waregem 45 minuten aanschuiven is.



Het Vlaams Verkeerscentrum raadt chauffeurs die van Kortrijk naar Gent rijden aan om via de E403 en de E40 te rijden.