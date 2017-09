Defensie wil nieuw hoofdkwartier bouwen

Door: redactie

12/09/17 - 11u55 Bron: Belga

© photo news.

Defensie plant de bouw van een nieuw hoofdkwartier in Evere. Dat schrijft de VRT en bevestigt het kabinet van minister van Defensie Steven Vandeput. Het dossier moet nog door deze regering beslist worden. Het huidige hoofdkwartier is oud en versleten.

"Ik kan bevestigen dat er plannen zijn om een nieuw hoofdkwartier neer te poten op de site in Evere", zegt de woordvoerster van Steven Vandeput. De minister vroeg een plan voor de site.



"Met de verwarming van het hoofdkwartier kan je bijna de helft van de gemeente Evere verwarmen", zegt ze. Het huidige gebouw is verouderd en niet aangepast qua duurzaamheid en ecologie. Het nieuwe gebouw moet duurzaam, kleiner en dus aangepast zijn aan de nieuwe, kleinere, structuur van Defensie en voldoen aan bijvoorbeeld de veiligheidsvereisten.



Huidig gebouw verouderd

De VRT meldde het nieuws op basis van legerbronnen. De betonnen gebouwen zijn helemaal verouderd en voldoen niet meer. De site telt verschillende los van elkaar staande gebouwtjes die slecht geïsoleerd zijn. De gebouwen zijn daarom ook geen aangewezen plek meer voor hoge buitenlandse gasten, klinkt het. "Het is altijd uitkijken waar we hen naar het toilet sturen. Niet elk toilet is bruikbaar", aldus een anonieme bron bij de generale staf.



Het gebouw zou niet gefinancieerd worden via de 9,4 miljard euro aan investeringen bij Defensie die de regering reeds besliste, zegt het kabinet-Vandeput nog. Mogelijke pistes zijn eigen werkingsmiddelen en alternatieve financiering, bijvoorbeeld een ruilovereenkomst met grond met een private partner. Maar dat moet allemaal nog bekeken worden.



Verschillende opties

De VRT meldt verschillende opties. Zo zou het leger bijvoorbeeld op zoek gaan naar een ontwikkelaar die in ruil voor grond en het aanpalende oude NAVO-gebouw - zowel het oude als het nieuwe NAVO-gebouw zijn gebouwd op terreinen van Defensie - een nieuw hoofdkwartier bouwt. Maar er is ook een piste waarbij het geld komt van de verkoop van grond. Volgens de omroep heeft het leger de opdracht gegeven om te bekijken hoe de site het best in de markt kan worden gezet.



De onafhankelijke legervakbond ACMP, voluit Algemene Centrale van het Militair Personeel, kan zich vinden in een nieuwbouw omdat het huidige gebouw op de uitgestekte site uitgeleefd is en niet meer voldoet, zegt Yves Huwart. "Er wordt al jaren bespaard, met de consequentie dat men alles heeft laten verloederen. Het wordt tijd dat men ook in infrastructuur investeert die van deze tijd is." Er zijn hierbij veel noden naast infrastructuur, klinkt het nog, bijvoorbeeld wapensystemen of een personeelstekort. "Waar ligt de prioriteit? Het moet een beetje van alles zijn", aldus Huwart.