"Burgemeester Moeskroen vermoord door zoon ontslagen ambtenaar"

KVDS

12/09/17 - 11u36 Bron: SudPresse

Burgemeester Alfred Gadenne (links) en Nathan D., die in de Waalse pers als dader wordt genoemd. Dat laatste is echter nog niet bevestigd door het parket. © Belga, Facebook.

Burgemeester Alfred Gadenne (71) van Moeskroen zou gisteravond om het leven gebracht zijn door de 18-jarige zoon van een voormalige ambtenaar van de gemeente. Dat schrijft de Waals krant Sudpresse. Nathan D. zou uit wraak gehandeld hebben.

De vader van de jongeman - die actief was als vrijwillig brandweerman - zou twee jaar geleden ontslagen zijn bij de gemeente en vervolgens in een depressie beland. Uiteindelijk stapte hij uit het leven. Dat zou volgens verscheidene Waalse kranten ook het motief zijn van de dader, maar dat is nog niet bevestigd door het parket. Ook persagentschap Belga spreekt over de zoon van een vrijwillige brandweerman die voor de stad Moeskroen gewerkt heeft en beroept zich daarvoor op gerechtelijke kringen.



Lichaam

De hulpdiensten van Bergen kregen om iets voor achten gisteravond een oproep van iemand die zei dat de burgemeester vermoord was op het kerkhof recht tegenover zijn huis. Ter plaatse vonden ze het lichaam van de CdH-burgemeester. De politie pakte een man op die zich op het kerkhof ophield. Volgens Henry zou die bekend hebben dat hij iets met de moord te maken had. Hij zei ook dat het geen zin had om de burgemeester te helpen, want dat die dood was. Hij is opgepakt.



Henry sluit een terroristische aanslag uit. Nathan D. moet normaal gezien vandaag voor de onderzoeksrechter komen. Het is wachten op een advocaat voor de verdachte ondervraagd kan worden. Afgelopen nacht werd overigens al een autopsie uitgevoerd op het lichaam van Gadenne. (lees hieronder verder)