VIDEO: Politie zoekt deze dieven bij juwelierszaak in Waterloo

12/09/17 - 11u07

© Screenshot.

video Op zaterdag 22 oktober 2016 rond 17u20 pleegden twee mannen in Waterloo een diefstal bij een juwelier. De mannen kwamen aan bij de juwelier en lieten voor hen de deur open maken. Eens binnen deden ze alsof ze interesse hadden om een gouden ketting te kopen. De juwelier toonde de potentiële klanten de verschillende modellen in zijn aanbod. De tweede dader verstrooide ondertussen de gerant van de zaak.

Terwijl de vrouw de juwelen uit de etalage toonde, nam de eerste dader haar arm vast. Het slachtoffer had als eerste reflex zich wat achteruit te trekken maar ze ging vervolgens verder met de verkoop. Dit korte moment was in ieder geval voldoende om een uurwerk met grote waarde te stelen. Even later verlieten de twee mannen de zaak onder het mom dat ze geld gingen halen. Ze zijn nooit teruggekomen.



De eerste dader is van Roemeense of Noord -Afrikaanse origine en is 20 à 30 jaar oud. Hij heeft een baard. Op het ogenblik van de feiten was hij gekleed in een zwarte jas en een witte pet met een goudkleurig cannabisblad op de voorzijde. De tweede dader is eveneens van Roemeense of Noord-Afrikaanse origine en is 25 à 35 jaar oud. Hij heeft een tatoeage in de lengte op de linker voorarm, een tweede tatoeage met de naam "Farid" staat op zijn biceps en een derde staat op de rechter voorarm.



Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.