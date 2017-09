Delhaize zet samenwerking met slachthuis Izegem stop na schokkende undercoverbeelden

Door: redactie

12/09/17 - 09u51 Bron: Belga

© photo news.

Supermarktketen Delhaize heeft beslist om de samenwerking met het slachthuis van Izegem te stoppen. Delhaize "tolereert op geen enkele manier inbreuken op dierenwelzijn". Eerder had dierenrechtenorganisatie Animal Rights undercoverbeelden gepubliceerd vanuit het slachthuis. Daarop is te zien hoe de dieren er mishandeld worden.

Op beelden uit het slachthuis van Izegem, gemaakt door verborgen camera's die er geplaatst werden door dierenrechtenorganisatie Animal Rights, is te zien hoe de runderen brutaal mishandeld worden. De dieren krijgen stroomstoten en worden met een stok in de aars gestoken. Vervolgens worden ze opgehangen om dan onverdoofd gekeeld te worden.



In navolging daarvan heeft Delhaize beslist om de samenwerking met het slachthuis te stoppen. "Delhaize tolereert op geen enkele manier inbreuken op dierenwelzijn", laat de supermarktketen weten. De warenhuisketen zal de bestaande controles verhogen en voorziet extra controles in de andere slachthuizen waarmee hij samenwerkt.



Colruyt, waaraan het slachthuis ook vlees levert, bevriest de samenwerking. Carrefour ontkent dat het samenwerkt met het in opspraak gekomen slachthuis.



Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft zijn diensten meteen opgedragen een controle uit te voeren bij het slachthuis in Izegem.