Vrouw verschanst zich met kind in huis, grote politieactie aan de gang

12/09/17 - 09u47 Bron: Belga

© Google Maps.

In het Waals dorpje Farciennes, in de provincie Henegouwen, is een grote politieactie met speciale eenheden aan de gang. Een vrouw verschanst er zich met haar kind in een huis. Ze zou ermee dreigen zichzelf en haar kind te vermoorden.