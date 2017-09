Gepensioneerde hoofdinspecteur (74) schiet buur dood met dienstwapen: "Al jaren verzuurd. En toen kwam die bouw"

KURT WERTELAERS EN TOM VIERENDEELS

12/09/17 - 05u30

© Mozkito.

Bij een uit de hand gelopen burenruzie in Linkebeek is zondagnamiddag een dode gevallen. Gepensioneerd hoofdinspecteur Gerard 'Gigi' L. schoot met zijn voormalig dienstwapen meerdere keren op zijn buur omdat hij zich ergerde aan diens bouwwerken. De man stierf ter plaatse.

Vrouw durft niet weg

Gerard 'Gigi' L., een voormalig hoofdinspecteur bij de gerechtelijke politie van Vorst, zat in het kamp van de tegenstanders. Hij ging in 2003 met pensioen en verzuurde volgens buurtbewoners langzamerhand. Vlaming in hart en nieren en droef om wat hij de 'Franstalige overrompeling' in zijn Linkebeek noemde, waar hij al zijn hele leven woonde. En dat samen met Marie-Rose, de vrouw met wie hij al 55 jaar getrouwd is en twee kinderen kreeg. Marie-Rose was volgens omwonenden zelf het slachtoffer van haar echtgenoot. "Hij behandelde haar niet altijd even netjes, maar ze durfde hem niet te verlaten", klinkt het.



Toen naast L. de bouw van de appartementen startte, was dat voor hem een zoveelste ergernis. "De bouwheer was misschien bij momenten wat nonchalant", oppert een buurtbewoner voorzichtig. "En hij communiceerde niet echt geweldig. Hij zei soms op vrijdagavond: 'Dit weekend ga je van mij géén last hebben.' En dan deden de grote bouwkranen op zaterdagochtend iedereen in de straat uit bed donderen. Dat is vervelend, natuurlijk. En naaste buurman Gerard was uiteraard direct betrokken." Niet alleen hij had een probleem, blijkbaar. De bouw enerveerde zo erg dat sommige buren op Facebook in een groepje hun beklag deden en een petitie startten. "Van de petitie zelf weet ik niks, maar blijkbaar zouden enkele buren inderdaad problemen hebben gehad met de gang van zaken op de werf", bevestigt burgemeester Valérie Geeurickx.



Afgelopen zondag was de 60-jarige bouwheer met een 50-jarige aannemer naar de werf gekomen. Op een bepaald moment moeten ze in de tuin van Gerard gestaan hebben om van daaruit een muur te bekijken. Op dat moment haalde Gerard het dienstwapen boven dat hij meekreeg na zijn pensioen en nooit onklaar had laten maken. Met de revolver schoot hij op de mannen. De bouwheer stierf ter plekke, de aannemer raakte gewond. Politiediensten arresteerden later Gerard 'Gigi' L. en het parket van Halle-Vilvoorde bevestigde gistermiddag zijn aanhouding. Over de precieze omstandigheden en het motief wil het gerecht niets kwijt.