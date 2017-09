Belgische politici in opspraak door geld uit Azerbeidzjan

Bewerkt door: ib

Een Belgische vzw, opgericht door twee politici, wordt al zeven jaar lang gebruikt om verkiezingen van autoritair regime in Azerbeidzjan te legitimeren. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Vorige week bracht internationaal onderzoek verdachte geldstromen uit Azerbeidzjan aan het licht. Nu blijkt dat er ook twee Belgische politici bij betrokken zijn. Het gaat om MR-politicus Alain Destexhe en voormalig Open VLD-parlementslid en ex-LDD-politicus Stef Goris. Zeven jaar lang gebruikte het regime in Azerbeidzjan de positieve conclusies van een Belgische vzw die de twee politici oprichtten, om zijn verkiezingen te legitimeren. Terwijl de vzw daarvoor middelen kreeg uit Azerbeidzjan, via een lobbyorganisatie in Duitsland.



Positieve bevindingen

In België is de vzw totaal onbekend, maar wie de Azerbeidzjaanse pers leest, kreeg de voorbije zeven jaar steevast de positieve bevindingen van de vzw voorgeschoteld om aan te tonen dat de verkiezingen in het land correct verliepen. Zowel bij de parlementsverkiezingen in 2010 en de presidentsverkiezingen in 2013 als bij het jongste grondwetsreferendum vorig jaar. Elke stembusslag die het regime rond de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev overtuigend won, botste dan wel op kritiek van officiële organisaties zoals de OVSE, maar de Belgische vzw van Goris en Destexhe zag nooit graten in het verloop van de kiesdag.



De vzw zou middelen hebben gekregen van de Duitse politicus Eduard Lintner die zelf tussen 2012 en 2014 meer dan 800.000 euro kreeg om te lobbyen voor Azerbeidzjan.



Duitse lobbyorganisatie

Het was met geld van de Duitse lobbyorganisatie dat ook de missies zijn betaald die de Belgische vzw hield in Azerbeidzjan. Goris ontkent dat er rechtstreeks centen zijn betaald, maar bevestigt dat de organisatie van Lintner alle vluchten, hotel- en restaurantkosten betaalde voor parlementsleden die met de Belgische vzw naar Azerbeidzjan reisden. Destexhe stelt dat Goris hem had verzekerd dat er geen geld uit Azerbeidzjan kwam.