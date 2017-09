Het cruiseschip met de gouden lepeltjes

MMB

12/09/17 - 05u15

The Seven Seas Explorer - het meest luxueuze cruiseschip ter wereld - is gisterochtend aangemeerd in de haven van Zeebrugge. Een prachtig schip, met een eigen tennisterrein en minigolfbaan, 7 restaurants en een majestueus zwembad.