Verdubbel je verlof: 63 vrije dagen voor de prijs van 29

Door: redactie

12/09/17 - 05u00

Door goed te plannen kan je zo maar even 29 verlofdagen omtoveren in 63 vakantiedagen. Of je collega's dit zullen waarderen, is natuurlijk een ander verhaal... © thinkstock.

Vakantiedagen hebben we nooit genoeg. De meeste Belgische werknemers moeten tevreden zijn met 20 à 30 stuks per jaar.

Maar wat als je die nu eens kon verdubbelen, gewoon door slim te plannen? Wie onze tips volgt, tovert 29 verlofdagen om in 63. Zonder dank.



Volgens de salarisenquête van Vacature.com heeft de Belg gemiddeld precies 26,7 vakantiedagen per jaar. Niet bijster veel, in de wetenschap dat een jaar 250 werkdagen telt. Om die kostbare dagen optimaal te benutten, is het dus belangrijk om ze op het juiste moment op te nemen.



De kalender van 2018 met de feestdagen is bekend, dus het loont om nu al te beginnen plannen. Laat bijvoorbeeld de Dag van de Arbeid naadloos aansluiten op Hemelvaart en je zit zomaar even 16 dagen thuis, terwijl er slechts 8 eenheden van je verlofkrediet afgaan.



Een beetje gepuzzel leert dat we van 29 dagen gemakkelijk 63 etmalen rust kunnen maken. Het is vooral een kwestie van er snel bij te zijn. We wensen evenwel niet aansprakelijk gesteld te worden voor eventuele ruzies met uw collega's - misschien toch maar netjes delen, met andere woorden.