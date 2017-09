Sugar Jackson wil brandweerman worden: "Mijn mama zegt dat ik al genoeg mensen pijn gedaan heb"

KRISTOF DE CNODDER EN SANDER VAN DEN BROECKE

Bokser Sugar Jackson is geslaagd voor de toelatingsproeven voor brandweerman. © Benoit De Freine.

Sugar Jackson, tien jaar geleden de publiekslieveling van het Belgische boksen, wil brandweerman worden. En nog één keer in de ring staan. Voor de eerste proeven als brandweerman is hij geslaagd, maar voor het boksen blijft de Antwerpse Ghanees afgekeurd. Onterecht, vindt hij zelf. Hij wil afscheid nemen van zijn fans met een kamp in het Sportpaleis.

Op het gezicht van Sugar Jackson (36) staat een grote glimlach wanneer hij het opleidingscentrum van de brandweer in Ranst bij Antwerpen buiten wandelt. Die smile staat daar bijna altijd, maar nu is er een bijzondere reden voor. Jackson is net geslaagd voor de fysieke proeven om brandweerman te worden, de theoretische volgen over een paar weken. Dat Jackson fit genoeg is voor de brandweer, is geen wonder. Hij ziet er nog even afgetraind uit als toen hij nog bokste. Een strak lijf en een pak herinneringen zijn ook het enige wat hij aan die carrière heeft overgehouden. Geld zeker niet. Drie jaar geleden moest Jackson zelfs zijn huis verkopen om rond te kunnen komen.



Politieman "Na mijn laatste kamp in februari 2013 heb ik allerlei jobs gedaan om mijn gezin (Jackson en zijn vrouw hebben twee kinderen, red.) te onderhouden. Elektricien, fabrieksarbeider, bodyguard - maar niets wat mij echt lag. Na een paar weken of maanden hield het dan ook altijd op. Als kind droomde ik ervan politieman te worden. 'Dát ga ik doen', dacht ik, maar mijn moeder was tegen. 'Een politieman moet soms mensen pijn doen. Jij hebt als bokser al genoeg mensen pijn gedaan', zei ze (lacht). Dan ben ik maar voor mijn tweede kinderdroom gegaan: brandweerman. Mensen in nood helpen spreekt me aan. Dat het een gevaarlijke job is, neem ik erbij. Iedereen weet dat ik niet snel schrik heb."