"De man die haar aanreed, stopte niet om haar te helpen, maar om te kijken of ze dood was of nog leefde"

12/09/17 - 05u00

Voor de derde dag op rij is gisteren een jonge fietser aangereden en achtergelaten door de chauffeur, deze keer in het Antwerpse Vorselaar. Net als een dag eerder in het Oost-Vlaamse Ertvelde stapte de dader uit na het ongeval om dan toch weg te rijden. "Axelle had dood kunnen zijn door die smak met haar hoofd op de borduur", vertelt haar vader die via sociale media getuigen zoekt.

De 15-jarige Axelle Petillion uit Vorselaar is op weg naar school als ze gisteren rond 8.10 uur plots van haar fiets wordt gereden in de Van Rotselaarlaan. Een blauwe Peugeot rijdt langs achteren op haar in en het meisje wordt naar de andere kant van de straat gekatapulteerd. "Daarna is die kerel uitgestapt", vertelt haar vader Axel. "Niet om haar te helpen, maar om te checken of ze dood was of nog leefde."



Het meisje dat door de aanrijding even het bewustzijn was verloren, zag haar aanrijder nog net wegstuiven. Buurtbewoners raapten haar op en brachten haar naar huis. "Haar hoofd kwam op de borduur terecht", klinkt het. "Ze heeft daardoor een hersenschudding, haar bekken en haar arm zijn geraakt en ze heeft gekneusde ribben. Net als die andere jongeren had ook zij dood kunnen zijn."



Een dag eerder gebeurde hetzelfde in Ertvelde, bij het dodelijk ongeval van Julie Roelens (22). "Nadat hij uitgestapt was, zei die chauffeur (een 39-jarige man red.) dat het zijn schuld was", vertelt Julies vader Stephane. "Haar vriend die erbij was toen ze aangereden werd, riep dat hij moest helpen. Maar hij stapte in en reed weg. Die jongen heeft Julie nog proberen te reanimeren, maar dat is niet gelukt."



Kansen

Dergelijke ongevallen waarbij de dader eerst uitstapt en daarna toch wegrijdt, zag ook ervaren politierechter Peter D'Hondt zelden passeren. "Vluchters bestaan in grote lijnen uit 3 types: je hebt de brave schoonzonen die in blinde paniek meteen doorrijden, maar ook de dronkenlappen die iets te verbergen hebben en een laatste groep van egoïstische smeerlappen."



"Hoeveel kansen kan je dat soort mensen nog geven in het verkeer?", vraagt politierechter Peter D'Hondt zich af.