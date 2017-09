Uitslaande brand in Ritz Building Hasselt

SVM

11/09/17 - 23u05 Bron: Belga

In de Ritz Building aan de kanaalkom in Hasselt is rond 21 uur een hevige uitslaande brand uitgebroken. In een mum van tijd sloegen de vlammen uit het dak van het gebouw. Enkele buurtbewoners werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Het parket van Limburg start een onderzoek.