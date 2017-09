Uitslaande brand in Ritz Building Hasselt: hou ramen en deuren gesloten

SVM

11/09/17 - 23u05 Bron: Belga

In de Ritz Building aan de kanaalkom in Hasselt is vanavond een hevige uitslaande brand uitgebroken. De buurtbewoners krijgen van de politie de raad om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de hevige rookontwikkeling. Het brandweerkorps van Hasselt was als eerste ter plaatse.