Burgemeester Moeskroen vermoord met mes op kerkhof

11/09/17 - 21u55 Bron: La Meuse; La Dernière Heure

Alfred Gadenne is vanavond vermoord met een mes op de begraafplaats van Lowingen, een deelgemeente van Moeskroen. De 71-jarige burgemeester werd er de keel overgesneden. Er werd een verdachte opgepakt, zegt de procureur des konings Christian Henry. Die heeft ondertussen bekend dat hij betrokken is.

Stupéfaction.

Gadenne était un bourgmestre et un homme de dialogue et d'une profonde humanité.

De tout cœur avec famille et mouscronnois. https://t.co/Q8ZVOCzzhh — Jean-Marc NOLLET (@jmnollet) Mon Sep 11 00:00:00 MEST 2017

Gadenne begaf zich zoals elke avond naar de begraafplaats, aan de overkant van zijn woonplaats om er de poort te sluiten. Daar werd hij door een gewapende man opgewacht, aangevallen en om het leven gebracht, zegt de procureur van Bergen-Doornik.



"Rond 19.50 uur kreeg de brandweer van Moeskroen een anonieme oproep binnen dat iemand was gedood op de begraafplaats van Lowingen. De politie van Moeskroen ging daarop ter plaatse en vond het lijk", zei Henry.



Wachten op advocaat

De verdachte werd opgepakt. Het is nu wachten op een advocaat vooraleer de onderzoeksrechter hem kan ondervragen, gaf de procureur nog mee.



Het is al het derde overlijden van een politieke reus in de Henegouwse stad. Drie jaar geleden overleed Damien Yzerbyt (cdH) na een zware ziekte, een jaar later stapte Jean-Pierre Detremmerie (cdH) uit het leven. Gadenne was sinds 2006 burgemeester van het stadje in de Vlaams-Waalse grensstreek.



"Mijn verdriet is immens"

CDH-voorzitter Benoit Lutgen reageert op Twitter geschokt op het overlijden van zijn trouwe partijgenoot. "Mijn verdriet is immens", schrijft hij. "Ik druk mijn medeleven uit aan zijn naasten." Jean-Marc Nollet, de fractieleider van Ecolo-Groen, reageerde vol ongeloof. "Met verstomming geslagen. Hij was een man van de dialoog, met een groot hart", klinkt het.