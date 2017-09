Burgemeester Moeskroen dood teruggevonden op kerkhof

Door: redactie

11/09/17 - 21u55 Bron: La Meuse; La Dernière Heure

Alfred Gadenne. © belga.

De burgemeester van Moeskroen is dood aangetroffen op het kerkhof recht tegenover zijn woning. Volgens Franstalige media werd Alfred Gadenne (71) vermoord met een mes. De dader stond de CDH-politicus naar verluidt op te wachten en sneed hem vervolgens de keel over.

Het drama speelde zich af tussen 20 uur en 20.30 uur. Volgens La Dernière Heure ging Gadenne die begraafplaats elke dag zelf openen en sluiten.



De politie heeft een veiligheidsperimeter ingesteld. Een verdachte is intussen aangehouden, hij zou zich zelf aangegeven hebben bij de politie. Zijn motief is nog niet bekend. Later vanavond volgt een persconferentie.



De Waalse politici reageren vol ongeloof. "Met verstomming geslagen. Hij was een man van de dialoog, met een groot hart", aldus fractieleider van Ecolo-Groen Jean-Marc Nollet.