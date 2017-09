Joe-dj Rani De Coninck wordt Think Pink-ambassadrice

Door: redactie

Vandaag was Heidi Vansevenant, de oprichtster van Think Pink, te gast in de Joe-avondspits bij Raf Van Brussel en Rani De Coninck. Niet alleen bestaat Think Pink volgende week, op donderdag 21 september, exact 10 jaar, het project heeft er ook een nieuwe ambassadrice bij. Dat heugelijke nieuws mocht Rani vandaag bekend maken: "Heidi heeft me gevraagd om ambassadrice van Think Pink te worden. Ik heb dus de eer om mee aan de kar te trekken en m'n schouders onder het mooie project te zetten. Ik doe het met heel veel plezier."