Schokkend: Animal Rights filmt opnieuw zware dierenmishandeling in Belgisch slachthuis

De beelden zijn schokkend: koeien krijgen stroomstoten en worden zonder verdoving gekeeld. © Screenshot.

video Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft opnieuw met verborgen camera's gruwelijke beelden gemaakt in een Belgisch slachthuis. Deze keer heeft de organisatie gefilmd in een runderslachthuis in Izegem. De beelden brengen zware dierenmishandeling aan het licht. "We dienen klacht in bij de Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn en eisen de directe sluiting van het slachthuis", zegt Animal Rights-voorzitter Nadine Lucas.

Op de schokkende beelden is te zien hoe de runderen brutaal mishandeld worden. De dieren krijgen stroomstoten en worden met een stok in de aars gestoken. Vervolgens worden ze opgehangen om dan onverdoofd gekeeld te worden.



Opgelet: schokkende beelden!





Tielt Het is niet de eerste keer dat Animal Rights met verborgen camerabeelden ernstig dierenleed in Belgische slachthuizen aan het licht brengt. Eind maart moest het Exportslachthuis in Tielt de deuren sluiten nadat de dierenrechtenorganisatie beelden had verspreid van de mishandeling van varkens. Het slachthuis mocht na twee weken opnieuw de deuren openen, "onder strenge voorwaarden" van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts.

Bij Verbist in Izegem worden wekelijks zo'n 700 runderen geslacht. En dat gebeurt allesbehalve volgens het boekje, blijkt uit beelden die dierenrechtenorganisatie Animal Rights in het slachthuis kon maken. Dieren worden mishandeld en sommige runderen die geslacht worden, komen daar wettelijk gezien zelfs niet voor in aanmerking.



Bij Verbist in Izegem worden wekelijks zo'n 700 runderen geslacht. En dat gebeurt allesbehalve volgens het boekje, blijkt uit beelden die dierenrechtenorganisatie Animal Rights in het slachthuis kon maken. Dieren worden mishandeld en sommige runderen die geslacht worden, komen daar wettelijk gezien zelfs niet voor in aanmerking. "Op geregelde tijdstippen worden zieke, gewonde, zwakke en zelfs zwangere dieren aangevoerd vanuit de fokkerijen", zegt Nadine Lucas, voorzitter van de organisatie. "Die mogen volgens de wet zelfs niet eens getransporteerd worden naar het slachthuis. Maar medische behandeling, euthanasie of een noodslachting op het eigen bedrijf is voor de fokkers - ook van Verbist-kwekerijen - nu eenmaal duurder dan de dieren gewoon op een transport te zetten."

Animal Rights kreeg hulp van binnenuit: "Een sympathisant maakte het ons mogelijk om het gebouw te betreden en camera's te plaatsen. Wat ons al duidelijk was uit verslagen van dierenartsen die er controleren in dienst van de overheid, werd bevestigd door de beelden." Doodsbange beesten

Nog geen half jaar nadat Animal Rights met undercoverbeelden toonde hoe varkens werden geslagen en geschopt in slachthuis Debra-Meat in Tielt, bewijst de dierenrechtenorganisatie dat het altijd nóg erger kan. Gedurende vier dagen in de tweede helft van juli verzamelden de activisten met verborgen camera's 59 uur aan beelden bij Verbist. En die zijn op z'n zachtst gezegd niet voor gevoelige kijkers. Op de beelden is te zien hoe werknemers met een stok in de aars van runderen stoten om hen door de drijfgang naar de bedwelmingsbox te leiden. De dieren krijgen elektrische schokken toegediend en bij het binnengaan in de box, klapt het metalen tussenschot soms neer op hun rug. Vanuit de box hebben de koeien bovendien zicht op de slachtvloer en zien ze hoe hun soortgenoten worden opgetakeld en gekeeld. Dat zorgt voor paniekreacties en maakt hen doodsbang. Sommige dieren vertonen na het schot met een penschiettoestel dat hen normaal moet bedwelmen, nog een hele tijd reacties die wijzen op bewustzijn. Om hen op te takelen, krijgen de runderen een ketting rond de achterpoot. Sommige dieren spartelen daarbij hevig tegen, maar ondanks het feit dat werknemers de bewustzijnstekenen opmerken, gaan ze door met slachten. Bijkomend verdoven, gebeurt niet.



"Dieren worden bij volle bewustzijn gekeeld. Hoe sneller dit slachthuis sluit, hoe beter", klinkt het bij Animal Rights. Zij brachten enkele maanden geleden ook al het varkensslachthuis van Tielt in nauwe schoentjes toen een activist als medewerker kon infiltreren en zo in het geheim beelden kon maken van de dieronterende toestanden ginder. Nu kreeg Animal Rights hulp van binnenuit. "Een sympathisant maakte het ons mogelijk om het gebouw te betreden en camera's te plaatsen. Wat ons al duidelijk was uit verslagen van dierenartsen die er controleren in dienst van de overheid, werd bevestigd door de beelden."