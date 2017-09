Pleegzorg Vlaanderen pleit voor meer verlofmogelijkheden voor pleegouders

Door: redactie

Momenteel hebben pleegouders geen recht op moederschapsrust, vaderschaps- of ouderschapsverlof, en kunnen ze geen tijdskrediet opnemen. Daarom pleit Pleegzorg Vlaanderen voor meer verlofmogelijkheden.

"Als een pleegkind in een pleeggezin komt wonen, heeft iedereen tijd nodig om aan elkaar te wennen", zegt Pleegzorg Vlaanderen in een persbericht. Zeker het kind, vaak een baby of peuter, moet zich thuis leren voelen in de nieuwe omgeving. Desondanks heeft een pleeggezin momenteel slechts recht op zes verlofdagen per gezin per jaar. En die mogen enkel gebruikt worden voor administratieve of juridische zaken. "We merken dat pleegouders dan maar hun eigen vakantie opofferen, loopbaanonderbreking nemen of ouderschapsverslof opnemen dat eigenlijk bedoeld was voor de eigen kinderen", zegt Els Van Achter van Pleegzorg Vlaanderen.



Een wetsvoorstel dat op tafel ligt rond onthaalverlof van zes weken, gelijkaardig aan adoptieverlof, zal volgens de organisatie niet volstaan. "Het is al niet vanzelfsprekend om een goede balans tussen werk en gezin te vinden, en daar komt nog bij dat ze moeten rekening houden met bezoekmomenten van ouders of allerlei administratie. Ook nadien moeten ze hun arbeidsleven dus tijdelijk op een lager pitje kunnen zetten als het allemaal te veel dreigt te worden", vindt Pleegzorg. "We vragen pleeggezinnen wel om te zorgen voor de meest kwetsbare kinderen in onze samenleving, maar verwaarlozen hun omkadering. Dat vinden we bedroevend."



Pleegzorg Vlaanderen meent dat een "eerlijke toekenning" van verlofmogelijkheden pleegouders zou helpen om hun engagement vol te houden. Ook zou het drempelverlagend werken voor kandidaat-pleegouders.