11/09/17 - 18u31 Bron: Belga

Het treinverkeer tussen Hasselt en Genk is sinds 15 uur onderbroken door een persoonsongeval aan de overweg van de Landwaartslaan in Boxbergheide (Genk). De NMBS zet vervangbussen in tussen de stations van Genk en Hasselt. De spoorwegpolitie onderzoekt de aanrijding aan de spoorwegovergang.