Vrouw (23) die met oortjes muziek beluistert, aangereden door tram

Door: Patrick Lefelon

11/09/17 - 17u53 Bron: Eigen berichtgeving

© De Roeck.

Hoboken Een 23-jarige vrouw uit Hoboken is vanmiddag rond 13 uur op de Sint-Bernardsesteenweg door een tram aangereden. De jongedame was met oortjes in naar muziek aan het luisteren.